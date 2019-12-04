الملك سلمان يبعث رسالة خاصة إلى سلطان عمان

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى سلطان عمان قابوس بن سعيد تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، سلم الرسالة خلال استقبال فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان له اليوم في مسقط.



وتستضيف الرياض القمة الخليجية المقبلة لبحث العديد من الملفات على رأسها مكافحة الإرهاب والأنشطة الإيرانية بالمنطقة وتعزيز التعاون بين دول المجلس.

وكشف رئيس الوزراء الكويتي في وقت سابق عن أن القمة الخليجية ستشهد تقدما كبيرا بشأن الأزمة الخليجية في قمة الرياض.