بالفيديو.. سر عزوف شعبان عبدالرحيم عن الزواج بعد وفاة زوجته

قال عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إن والده كان يوصيه منذ 20 عامًا بنفس وصية الموت بأن يحترم الجميع وأشقاءه كونه أكبرهم.



وأضاف عصام أن والده رفض الزواج بعد وفاة والدته على مدار 6 سنوات كاملة، موضحا أنه رفض طلبه قائلا له أمام زوجته: "إنت ممكن تخون مراتك وهي صاحية لكن أنا مقدرش أخون أمك وهي ميتة".



ظهر عصام نجل الفنان شعبان عبدالرحيم في حالة انهيار أثناء تلقي عزاء والده في السرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل بعدما وافته المنية صباح أمس.



كان قد شيع العشرات جثمان الفنان شعبان عبدالرحيم، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبي.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح أمس، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد فيسبوك آخر ظهور للفنان الراحل وهو على كرسى متحرك فى المطار.



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد تم حجزه منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض، وكان قد أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا على كرسي متحرك من شدة مرضه.