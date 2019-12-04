"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على قضية الطفلة القطرية "نوف" والتي هرب منا لدوحة بسبب ظلم المرأة بقطر.

وأشار التقرير إلى أن الشابة القطرية نوف هربت من الدوحة إلى بريطانيا، بسسب ما وصفته بالقوانين غير العادلة بحق المرأة، كما انتقدت نوف معاملة الأطفال في قطر.

ولفت التقرير إلى أن تصريحات الشابة القطرية نوف تؤكد ما خلص إليه التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أكد تعرض المرأة القطرية للتمييز في القانون والواقع العملي والافتقار للحماية الكافية من العنف خاصة العنف الأسري.