ما هي سورة النساء الصغرى في القرآن؟.. عبد المعز يجيب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإسلام كرّم المرأة ورفع قدرها في تعاليمه وتشريعاته.

وأوضح عبد المعز، في برنامجه لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، أن بيعة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر في القرآن، ولكن بيعة النساء وتفاصيلها ذكرت وحدد القرآن على ماذا يبيعن النساء النبي.

واستكمل أن رابع سورة في القرآن الكريم هي سورة النساء، في حين أنه لا توجد سورة للرجال في القرآن، بالإضافة إلى أن هناك سورة أخرى في القرآن تسمى سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق.