بولندا: تفشي حمى الخنازير الإفريقية بالقرب من الحدود مع ألمانيا

أعلنت وزارة الزراعة البولندية تفشي حمى الخنازير الإفريقية بالقرب من الحدود الألمانية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الوزارة أن 21 خنزيرًا بريًا نفقوا نتيجة تفشي الحمى.



ووجهت "الزراعة" بالتخلص من جميع الخنازير البرية في المنطقة المتضررة بالقرب من بلدة زيلونا جورا، وأكملت السلطات بالفعل إقامة سياج في المنطقة المصابة وتعتزم بناء واحد أكبر لمنع انتشار المرض.



يشار إلى أن الحمى ليست خطرة على البشر، لكنها دائمًا تقريبًا ما تكون قاتلة للخنازير، ولا يوجد لقاح لحماية الحيوانات من المرض الفتاك، وتم تسجيل حالات إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في عدة مناطق من أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا.