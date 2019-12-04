القربان "خبز المحبة".. الشماس شنودة مرزق يوضح تاريخه وطريقة عمله

قال الخادم الشماس "شنودة مرزق صليب" مسئول عمل القربان، بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمنطقة أطلس بحلوان، إن القربان يُصنع بمزج الدقيق مع الماء والخميرة في العجانة، مؤكدًا أن القربان لا يُضاف إليه الملح.



وأشار "مرزق" في حلقة "خبز المحبة"، المنشورة عبر قناة الدستور بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إلى أن عجينة القربان تكون عجينة مُتماسكة، وتمر بعدة مراحل.



وقال إن المرحلة الأولى هي مرحلة التقطيع حيث يتم تقطيع القربان بكل كروي وفقًا للحجم المراد إنتاجه في النهاية، سواء كانت 50 جم، أو 70 جم أو أقل او أكثر، وتترك العجينة فترة قصيرة ثم تدخل على المرحلة الثانية.



بينما المرحلة الثانية هي مرحلة الفرد والتقريص، حيث يتم فرد العجينة وعملها أقراص، وفقًا للحجم المُراد إنتاجه؛ ليتم رصها بعد ذلك في الطاولة وتُغطى وتترك لتُخمر.



المرحلة الثالثة هي مرحلة الختم والبختاش، والبختاش وفق "شنودة" هو نوعان هناك بختاش فردي وبختاش خماسي، الخماسي للقربان الصغير، والفردي للقربان الكبية الذي يُستخدم في عمل القداسات الإلهية، في إشارة إلى أن البختاش هو المسؤول عن عمل الخروم الخمس التي تظهر بالقربان، وهي دلالة لجراحات السيد المسيح الخمس "تاج الشوك، الجلدات، الطعنة بالحربة، المسامير بالقدمين واليدين.



المرحلة الرابعة هي مرحلة الختم، وهناك هناك مسئول عن القربان الكبير، وكذلك هناك ختم للقربان الكبير، في إشارة إلى أن القربان يُتلى عليه الـ150 مزمورًا أثناء عمله.



وأشار "مرزق" إلى أن لا يوجد مُعدل ثابت للقربان الخارج في كل مرة، إلا أنه يمكن أن ينتج في القداسات ذات الضغط كقداس الجمعة 600 : 700 قربانة من الحجم الصغير.



وأوضح "مرزق" أنه قام بتأسيس خدمة تحمل مُسمى "خدمة بيت لحم"، وهي خدمة مُخصصة لتعلم الشباب طريقة عمل القربان، وتخرج منها فعليًا 3 من شباب الكنيسة وهم فادي شنودة، وعزت نصر، وكيرلس راضي.



