تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

شهدت منطقة المعادي واقعة مأساوية عقب العثور على جثة مسن مذبوحًا داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لمسن داخل مسكنه، وبالانتقال لمحل البلاغ تم العثور على جثة مسن يبلغ من العمر ٦٨ عامًا، مسجاة على الأرض مصابًا بعدة طعنات نافذة أودت بحياته.



وبإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل يبلغ من العمر ١٨ عامًا، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن رجال مباحث المعادي من ضبطه، وبمناقشته أقر بأنه قام بطعن المجني عليه عقب ضبطه متلبسًا أثناء سرقته شقة المجني عليه وحاول إفضاح أمره.



وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.