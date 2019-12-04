بريطانيا: أمريكا ركيزة الاستقرار لأمن الناتو

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: إن الولايات المتحدة الأمريكية، ركيزة الاستقرار الأساسية لأمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجماعي.



وأضاف جونسون - في مؤتمر صحفي تعقيبًا على قمة حلف الناتو اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة مساهم كبير في الحلف، وركيزة الاستقرار لأمننا الجماعي"؛ مشيرًا إلى أن، "أعضاء الناتو ناقشوا -خلال القمة- كيفية التعامل مع روسيا".



وتابع جونسون -حسبما نقلت شبكة "سكاي" البريطانية، أن "المملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على إنفاقها بنسبة 2%، من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية دفاع الناتو؛ ويجب على الحلفاء الإنفاق على دفاعنا الجماعي".



وحول إعادة البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي، قال جونسون: "إنهم يتنازلون عن حقوقهم في جنسية هذا البلد"؛ لافتًا إلى أن الأنظمة القانونية في المملكة المتحدة تجعل من الصعب للغاية إدانة هؤلاء.



ورفض جونسون استبعاد مشاركة شركة "هواوي" الصينية في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة، قائلًا: "لا أريد أن أكون معاديًا بشكل غير ضروري للاستثمار من الخارج"؛ مضيفًا: "من ناحية أخرى، لا يمكننا المساس بمصالح الأمن القومي الحيوية لدينا".



وناقش قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم التهديدات المختلفة التي تواجه الحلف العسكري، وذلك في اليوم الثاني والأخير من قمة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف التي طغت عليها الانقسامات حول الاستراتيجية وتقاسم الأعباء.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حذر مؤخرًا الدول الأوروبية من السماح للشركات التي تجمعها روابط مع الصين، مثل "هاواي" و"زد تي إي"- ببناء شبكات تقنية اتصالات الجيل الخامس في جميع أرجاء القارة الأوروبية؛ وحث بومبيو القادة الأوروبيين على "وضع الأمن في المقام الأول" عندما يتعلق الأمر ببناء شبكات الجيل الخامس.