البابا فرنسيس يُطلق رسالته الرعوية بالعربية فى صوم وعيد الميلاد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بالعالم أجمع، قد أطلقت رسالة رعوية له باللغة العربية.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرسالة الرعوية الأحدث للبابا فرنسي حملت عنوان "علامة رائعة في معنى وقيمة المغارة".



وجاءت الرسالة الباباوية للبابا فرنسيس بمناسبة صوم وعيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكنائس المصرية والعالمية بمناسبة رأس السنة الميلادية واحتفالات الكريسماس.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، مستغرقًا بذلك فترة زمنية يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

