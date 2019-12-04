كيف يؤثر السكرى على البشرة؟

يؤثر السكري على ملايين البشر، ويمكن أن تسبب مضاعفاته مشاكل صحية كبيرة إذا لم يتم ضبط معدل السكر بالدم. ومن أهم أعراض السكري: كثرة التبول، وجفاف اللسان، وضبابية الرؤية، والتعب المتكرر، والإحساس بوخز في الأطراف، وحكة الجلد وسماكة بعض مناطق البشرة، وتحول لونها إلى بقع بنّية.



وتظهر هذه البقع بنّية اللون على الساق، وعند ثنايا الجلد، مثل: الإبط، والرقبة، وقرب المناطق الحساسة.



ويعني ظهور هذه البقع، واكتساب ملمسها بعض الخشونة أن الجسم قد أصيب بالسكري منذ فترة.

ويرجع ذلك إلى تأثير السكري على تدفق الدم، ومع استمرار مشكلة السكري لفترة طويلة يصاب الجلد بالجفاف نتيجة نقص وصول الدم.



ومع كل ارتفاع في مستوى السكر وعدم القدرة على ضبطه تتكرّر حكة الجلد، خاصة في الساقين والذراعين والقدمين، كما تزداد قابلية جلد مريض السكري للإصابة بالفطريات.



ويُساعد ضبط السكر بواسطة النظام الغذائي وتناول الأدوية الموصوفة على الحد من تأثير السكري على الجلد، وتقليل الجفاف وظهور البقع البنّية.