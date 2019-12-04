الرئيس اللبنانى يدعو لمشاورات رسمية لتكليف رئيس وزراء جديد

قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون، دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الإثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.



وأضافت الرئاسة في بيانها: "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة".



ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، وفقًا لنظام المحاصصة اللبنانى.



واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري فى 29 أكتوبر، في مواجهة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.