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حوادث

الأمن العام يكشف غموض العثور على طفلى أوسيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:10 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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كشف قطاع الأمن العام غموض ترك منتقبة (طفلين) توأم داخل حضانة فى أوسيم، وتبين أن ربة منزل اشتركت مع زوجها فى ترك طفليهما لعجزهما الإنفاق عليهما وأمكن ضبطهما.

تلقى مركز أوسيم بلاغًا من مالكة حضانة كائنة بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل دائرة المركز، بحضور منتقبة للحضانة وبصحبتها طفلان ذكور "توأم عمر عام ونصف" وإبلاغها بأنها تعمل مُمرضة وقيامها بترك الطفلين وحقيبة بداخلها مستلزماتهما على أن تعود لإصطحابهما وعدم عودته عقب ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المٌشكل، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتّشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى قيام المنتقبة باستقلال دراجة نارية "توك توك" لتوصيلها من أمام الحضانة لموقف سيارات البوهى.

وقامت بخلع النقاب وإستقلت إحدى السيارات لتوصيلها إلى منطقة روض الفرج، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكّل، برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تكثيف النشر عن صور الطفلين بالمستشفيات بتلك المنطقة وبمواقع التواصل الاجتماعى عن تحديد شخصية السيدة وتبين أنها ربة منزل 38 سنة، مقيمة بدائرة قسم الساحل وأصل إقامتها بدائرة قسم روض الفرج زوجة طبيب أسنان 30 سنة وأصل بلدته بدائرة مركز قلين بكفر الشيخ"وإنجابهما الطفلين المذكورين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة زواجهما منذ عامين وإنجابهما الطفلين، ونظرًا لعدم رضا أهلية الزوج عن تلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعى وعدم قدرتهما على رعاية الطفلين، وترك الأطفال لاتفاق الزوج والزوجة، على الطلاق وقرر التخلص من الطفلين وعدم موافقة الاسرة الزوج يسبب الفروق الاجتماعية اتفقا فيما بينهما على التخلى عنهما.

أضافت ربة المنزل باختيارها تلك الحضانة لكونها مجاورة لمحل إقامة شقيقتها بمنطقة بشتيل وارتدائها النقاب لإخفاء هويتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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