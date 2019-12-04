وفد دبلوماسي هندي يزور جامعة الدول العربية

زار وفد دبلوماسي من جمهورية الهند، مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، برئاسة كشيتيج تياجي المسؤول عن ملف التعاون مع الجامعة العربية بالسفارة الهندية بالقاهرة، التقى خلالها بعدد من مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية المعنيين بالشأن الفلسطيني والدولي، وذلك تنفيذا لبرامج التعاون الواردة في نطاق منتدى التعاون العربي- الهندي الذي انطلق عام 2008.



وقال مدير إدارة آسيا بالجامعة العربية الوزير مفوض محمد بن صديق، في تصريحات للصحفيين، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الهند وجامعة الدول العربية في مجال تنمية الموارد البشرية وهو أحد البنود الأساسية في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي أنشيء عام 2008.



وأضاف بن صديق: أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج تبادل الزيارات بين الجانبين حيث قام وفد دبلوماسي من الجامعة العربية بزيارة مهمة إلى الهند في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية أطلعوا شباب الدبلوماسيين من وزارة الخارجية الهندية خلال زيارتهم للجامعة اليوم على أبرز القضايا التي تهتم بها جامعة الدول العربية وأهمها القضية الفلسطينية.



وأوضح، أنه تم إحاطة الوفد الدبلوماسي الهندي بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية وتاريخ نشأتها والقضايا التي تهتم بها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها، وآليات عمل الجامعة وكيفية اتخاذ القرار فيها بالإضافة إلى اطلاعهم على دور الجامعة العربية لتعزيز العمل العربي المشترك.



وأكد، حرص الجامعة العربية على تعزيز العلاقات العربية، الهندية في شتى المجالات في إطار البنود الواردة في منتدى التعاون العربي –الهندي.



ومن جانبه، أكد تيجاني رئيس الوفد الدبلوماسي الهندي أن الهند دولة صديقة للعالم العربي وداعمة للقضية الفلسطينية وهناك علاقات ودية بين بلاده والعالم العربي.



لافتا إلى أن الهدف من زيارة وفد شباب الدبلوماسيين الهنود إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية هو التعرف على الهيكل التنظيمي للجامعة وآليات عملها وكيفية اتخاذ القرارات فيها خاصة وأن الجامعة العربية هي منظمة إقليمية تقوم بدور مهم في منطقتها.



وأشار إلى وجود آلية للتعاون العربي – الهندي متمثلة في منتدى التعاون بين الجانبين الذي أنشيء عام 2008، حيث توجد اجتماعات تنسيقية وتشاورية تعقد سواء على المستوى السياسي أو القطاعات المتخصصة في مجالات التعاون المختلفة بما يخدم مصالح الجانبين.



وقال: إن شباب الدبلوماسيين الهنود استمعوا اليوم إلى مسؤولي الجامعة العربية حول أهم القضايا التي تهتم بها الدول العربية خاصة القضية الفلسطينية والتي تحتل مكانة كبيرة في منتدى التعاون العربي –الهندي.