الإحصاء: الأوراق المتداولة بالبورصة تتراجع لـ14.4 مليار جنيه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات إلى 14.4 مليار جنيه خلال أكتوبر 2019، مقابل 19.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام بتراجع قدره 4.7 مليار جنيه، بينما كان عدد الأوراق المالية قد بلغ 16 مليار جنيه في أكتوبر 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن جميع مؤشرات البورصة سجلت تراجعًا ماعدا مؤشر EG 30 وEG 20، حيث ارتفع المؤشر الأول من 13250.3 نقطة في أكتوبر 2018 إلي 14558 نقطة في الشهر نفسه من عام 2019، وارتفع الثاني من 12744.6 نقطة لـ 14329 نقطة خلال الفترة نفسها، بينما تراجع مؤشر EG X100 من 1739.1 نقطة لـ 1436.9 نقطة، ومؤشر النيل من 471.2 نقطة لـ467.9 نقطة.