تأجيل محاكمة 271 متهمًا في "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لجلسة 11 ديسمبر؛ لسماع الشهود.



وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.