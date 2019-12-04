هيدي كرم تنشر صورة من الطفولة: أيام ما كنت قمر" (شاهد)

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة من الطفولة، عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، بصحبة أختها نجمة الإعلانات السابقة مياني كرم.



وأظهرت الصورة جمال هيدي وأختها في مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة: "أيام ما كنت قمر"، ونالت الصورة إعجاب الجمهور وعلقوا عليها: "إنتي لسه قمر".



يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوى خطاب.