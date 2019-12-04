الأنبا باخوم يكتب: شغف وانتظار وطفل

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحدث مقالاته بمناسبة احتفالات الكريسماس وصوم وعيد الميلاد المجيد.



وجاء المقال كالتالي:



أري تلك المرأة التي من أجل ضمان المال، أو بضعة حب، أو تفهم، تبحث عن معنى للحياة، مستحية من الجميع، تخرج وسط النهار تحت حريق شمس الصيف؛ لتبتعد من أنظار النساء وغيرهن، تستقي المياه، وتعود مسرعة قبل أن يلحظها شخص، تعود تستتر بين أحضان ماضيها الشائك، وظله المعتم كي لا يراها إلا من تريد هي أن يراها، أنظرها تبحث وتبحث عما لا تعرف، تنتظر من لا تعرفه. تنتظر من سيشجعها ويحررها، من سيحبها دون مقابل، دون أن يطلب منها أن تعطي شيئًا، بل أن تأخذ كل شيء منه. أجدها تنتظر.



أرى هذا الذي قسى قلبه حتى باع شعبه لعدو، باع من له كي يملك ما لا ليس له، جمع أموال، سلطة ونفوذ، مع كره عشيرته وحقد أهل بيته، وها هو الآن عطش أكثر من قبل يبحث عمن يرويه، عمن يخلصه من نفسه، قبل أن يخلصه من أحكام الآخرين، يبحث وينتظر، مستعد حتى أن يتسلق جميزة أوغيرها فقط كي يراه، يأمل في شيء جديد، في حب غير مدفوع، وسلطة تأتي من طاعة وليس من قوة وجبروت يبحث، يشتاق وينتظر.



وجدت أرملة باكية، ضاع ومات كل ما تملك، بعد زوجها ابنها بين أيديها يموت ومعه مستقبلها ويدفن ماضيها، يموت غدها ويخنق معه حاضرها، اسمعها تصرخ، لماذا؟ ألم يكفى ترمُلي، ألم يكفي فقري، ألم يكفي، حتى إبنى؟ تسير ورائه؛ لتدفنه، وتنتظر آخر أمل لها!!



عرفت شخص أزله المرض 38 عامًا، مُقعد يبحث عمن يرويه، من يطعمه، من يرفع له يديه؛ كي يسند رأسه. ولا إنسان يساعده، نظرت رغبة تموت قبل أن يموت جسد، شخص، لا يرجو إلا أن يرجو من جديد، الكل يسبقه، الكل يسير أمامه، وها هو جالس، مقعد، ينتظر،.....



أرى ذاتي وبيتي الذي يجب أن يبنى، نفسي كي تصبح بيتًا له، وأراك مع هؤلاء وغيرهم ننتظر ....

ننتظر تدبير الرب أمام واقع الحياة، طفلًا .....



طفل يطهر امراة، ويحرر عشار، ويقيم ابن أرملة، ويشفى مقعد، ويأتي إليَّ وإليك.



الرب دبر لنا طفلًا



ميلاد مبارك