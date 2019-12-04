المشدد 7 سنوات لمسجل خطر تاجر فى الأسلحة النارية بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية في السلام.



وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم "سعيد. م" مسجل خطر، تهمة حيازة سلاح ناري "بندقية آلي، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات" بقصد الاتجار.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام، معلومات تفيد باتجار المتهم فى الأسلحة النارية، متخذًا من منزله مكانًا لتخزين وترويج الأسلحة، وبعمل التحريات تأكدت صحة المعلومات.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عثر على الأسلحة النارية.



تم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أحالت المتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.