المشدد 10 سنوات لمسجل بتهمة ترويج حشيش فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المرج.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد باتجار "هانى. ع"، 34 سنة، عاطل، في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المواد المخدرة على عملائه في المنطقة.



ومن خلال التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء توزيع المواد المخدرة على عملائه، حيث عثر بحوزته على كليوجرام من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.