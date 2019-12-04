المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته سلاحًا ناريًا فى الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة سلاح ناري في الزاوية الحمراء.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاواية الحمراء، معلومات تفيد بحيازة "صلاح. أ"، عاطل، سلاح ناري بقصد البيع، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، حيث عثر داخل مسكنه على السلاح النارى، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الاتجار.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.