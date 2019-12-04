تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 12 يناير 2020.



وبعد رفع الجلسة لمدة نصف الساعة، قررت المحكمة إعادة تحريز الهارد الديسك والذي يضم كل المقاطع المسجلة للمتهمين، على أن يتم سلخه من الأحراز وإرساله للمعمل الجنائي لمضاهاته بصور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن، وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.



كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.