الجمعة.. "توما الإكويني" تحتفل بمرور 10 سنوات عليها بالمنيا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الكاثوليك، برئاسة المُطران الأنبا بطرس فهيم، تشهد احتفالات أسرة القديس توما الإكويني، بمناسبة مرور 10 سنوات مُتصلة على تأسيسها.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاحتفالات تُنظم في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة المُقبل، الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري.



ويأتي ذلك تحت شعار:" (إنجيل لوقا 8: 39) «ارْجعْ إِلَى بَيْتِكَ وَحَدِّثْ بِكَمْ صَنَعَ اللهُ بِكَ». فَمَضَى وَهُوَ يُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكَمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ.

