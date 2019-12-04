الرهبنة الفرنسيسكانية تُنظم قداسين في أربعين الأب كمال لبيب

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن إقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ينظم قداسين احتفالًا، بمرور الذكرى الأربعين، لرحيل الأب كمال لبيب الرئيس السابق للإقليم.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القداس الأول يأتي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة المُقبل، الموافق 6 من ديسمبر الجاري، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.



بينما يأتي القداس الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم الأحد المُقبل الموافق 8 من نفس الشهر، بكنيسة سان جوزيف بشارع محمد فريد بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.