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حوادث

إحالة 3 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة ثلاثة من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، ومدير حركة الجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة؛ لأنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، مما ترتب عليه تهرب ضريبي وإهدار 479 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ؤثبات مشمول البيان الجمركي بأسعار مغايرة للحقيقة، وأن هناك أصنافًا أخرى زائدة لم تدرج في استمارة الكشف الأولى، مما ترتب عليه إهدار 479 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة.

وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد مدحت حافظ، نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبوالعينين، مدير فرع الدعوى التأديبية، إلى أن المخالفين ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

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