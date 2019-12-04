تأجيل محاكمة تامر أمين فى سب وقذف عارضة أزياء





وأضافت الدعوى: صدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاطًا جنسيًا عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان، وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري، وذكر ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرًا من شأنها، وهو الأمر الذي شاهده الملايين في مصر والعالم مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عارضة الأزياء، وإلزام "أمين" والقائمين على إدارة القناة بأن يؤدوا للطالبة 101 ألف جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، محاكمة الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج بقناة النهار، في الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس وكيلًا لعارضة الأزياء ميريهان هشام، تتهمه بذكر ألفاظ تحمل إهانة وتحقير منه لموكلته، لجلسة 26 ديسمبر الجاري، للاستعلام من الهيئة الوطنية للإعلام عما إذا كانت قناة النهار خاصة أم عامة.ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24-6-2019 وحيال عرض برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة النهار، والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، تم التطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، وفوجئت بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار صورة للفنان محمد رمضان، وخروجًا عن ميثاق الشرف الإعلامي تم تناول المشكلة باستخدام عبارات تحمل سبًا وقذفًا في حقها.