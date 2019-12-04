السبت.. الأنبا باخوم يترأس احتفالات الحبل بلا دنس في "أم الفادي"

يترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، القداس الإلهي بكنيسة ومجلس محلي "أم الفادي"، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت المُقبل، والموافق 7 من ديسمبر الجاري، بمناسبة عيد الحبل بلا دنس.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يأتي تحت رعاية الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، مستغرقًا بذلك فترة زمنية يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.