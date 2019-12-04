المؤبد لخراط بتهمة حيازة نصف كيلو هيروين فى المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة خراط بالسجن المؤبد، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة "هيروين"، بقصد ترويجه وتوزيعه على عملائه في المطرية.



بداية الواقعة كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بمزاولة "أ. ب"، 39 سنة، عامل خراطة، نشاطًا إجراميًا في تجارة المخدرات، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، عن أن أحد المصادر السرية عرض على المتهم إيجاد مشترٍ لكمية كبيرة من المواد المخدرة، وتحديد ميعاد ومكان لمقابلته لمعاينة المواد المخدرة، وتقابل المتهم معه وأثناء عرضه مخدر الهيروين، تم ضبطه وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين.



تم اقتياده إلى قسم شرطة المطرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.