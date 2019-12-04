بروتوكول تعاون بين المنظمة الكشفية والاتحاد العربي للتطوع

اتفقت المنظمة الكشفية العربية والاتحاد العربي للتطوع على إبرام بروتوكول تعاون مشترك؛ لتفعيل الحركة التطوعية من خلال الكشافة العربية وتبادل الخبرات في مجال المدربين والخبرات وتنظيم اللقاءات والدراسات المشتركة.



جاء ذلك خلال لقاء عمرو حمدي، المدير الإقليمي للمكتب الكشفي العالمي- الإقليم العربي- أمين عام المنظمة الكشفية العربية، مع حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع بمملكة البحرين، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، بحضور ممثل ومنسق عام الاتحاد بالقاهرة الدكتورة أمل جمال سليمان، وممثل الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات.



كما اتفق الجانبان على تنفيذ أنشطة مشتركة خلال عام 2020 وتفعيل أجندة العمل الكشفي خلال الفترة المقبلة وفق خطط الجانبين على المستويين العربي والإفريقي، بداية من تنظيم ملتقى الشباب العربي الإفريقي للعمل التطوعي خلال شهر أبريل القادم.



وفي ختام اللقاء، تم إهداء الأمين العام درع الاتحاد من قبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع.



جدير بالذكر أن المنظمة الكشفية العربية، تتخذ من القاهرة مقرًا، وتضم عدة دول عربية وتنفذ العديد من البرامج التي تسهم في تعزيز دور الشباب والنشء في برامج التنمية الشاملة والخدمة العامة وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها.