أيمن كرم يحاضر عن الموسيقى في الإنجيل بمدرسة موهوبين سوهاج

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المدرسة الكاثوليكية لرعاية المواهب بسوهاج أقامت يومًا تدريبيًا، وذلك بكنيسة النجع الغربي، في إشارة إلى أن ذلك تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مُطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب بولس ميخائيل مسئول خدمة الشباب، ومسئول المدرسة بولس نصير.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المُحاضر أيمن كرم ألقى محاضرة أكاديمية بعنوان "الموسيقى والتسبيح عبر الحضارات والعصور"، موضحًا كيف بدأ التسبيح حتى وصل ليومنا هذا، كما شرح أيضًا شكل الآلات الموسيقية قديمًا وتطورها وعلاقة التسبيح حاليًا وارتباطه بالحضارات العريقة.



