المؤبد لـ4 متهمين بقتل 3 بسبب مطب صناعى فى قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسنى محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، ومحمد وزيرى وأسامة الأمير، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل 3 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين بسبب خلافات على مطب صناعي، بقرية أبوحزام بنجع حمادي.



تعود أحداث القضية إلى يوليو 2015 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "عبيد. أ. م" و"صديق. أ. ص" و"وليد. م. ع" و"كمال الدين. س. ا" تهمة قتل "أحمد عبدالرازق" و"نور الدين أبوالدهب" و"حمدان سلام علي" عمدًا، والشروع في قتل الطفل "أحمد محمد أحمد سليم" و"مصعب جمال الدين أبوالمجد" بعدما أطلق عليهم المتهمون النيران بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية أبوحزام.



تم إحالة القضية رقم 25044 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، والمقيدة رقم 3447 لسنة 2015 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي قررت معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.