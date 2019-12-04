"الداخلية" توقف ضابطين تشاجرا أمام المساجين داخل قسم شرطة قنا

قرر اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، وقف نائب مأمور قسم قنا، ونائب المأمور للخدمات الأمنية، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهما، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بالأيدي، أمس الثلاثاء، داخل القسم بسبب وجود خلافات فيما بينهما، أمام المساجين.



وذكر مصدر أمني، أن خلافًا نشب بين المقدم أحمد عباس، مأمور قسم قنا، والرائد هاني حسن، نائب المأمور للخدمات الأمنية، داخل قسم شرطة بندر قنا، فتطور إلى الشجار بالأيدى، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات، أمام المساجين والضباط والأفراد بمركز الشرطة.



فيما تم تحرير عمل مذكرة وإحالتهما للتفتيش بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.