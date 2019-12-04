الكاثوليكية تستعرض ملامح معرض "الرب دبر لنا طفلًا" الخيرى

أطلق الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مقطع فيديو مُصور لمعرض "الرب دبر لنا طفلًا"، الخيري بمناسبة صوم وعيد الميلاد المجيد.



وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكان قد أقام دار سيدة السلام التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك، والإيبارشية البطريركية، معرضًا ميلاديًا سنويًا في منطقة الشيراتون- القاهرة؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تحت عنوان "الرب دبر لنا طفلًا".



ويعود ريع المعرض؛ لدعم دار سيدة السلام الذي يحتضن أبناء من مختلف الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة.