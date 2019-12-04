خبير علاقات دولية: تقرير النواب الأمريكي حول عزل ترامب "لن يقدم ولن يؤخر"

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تقرير مجلس النواب الأمريكي حول جلسات تحقيق عزل الرئيس دونالد ترامب من الناحية القانونية والعملية لن يقدم ولن يؤخر.



وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن التقرير فى نهاية المطاف حتى لو ثبتت الإدانة على ترامب، لابد من موافقة أغلبية ثلثى مجلس الشيوخ والأغلبية التى يسيطر عليها الحزب الجمهوري، معلقًا: "عزل ترامب لن يحدث على الإطلاق".



وأعتبر خبير العلاقات الدولية، أن التقرير مجرد مكايدات سياسية ومفرقعات شخصية لا أكثر، لافتًا إلى أن الجمهوريين لن يتخلوا على الإطلاق عن ترامب" لأنه بمثابة رمزهم ورجلهم فى البيت الأبيض.