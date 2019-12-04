أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسى وزوجها (صور)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.



وظهرت "الخميسي" في الصور، رفقة زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، بأجواء رومانسية في إحدى الدول الأوروبية، معلقة عليها قائلة: "إذا فقط يمكن أن نعيد الوقت، استعادة اليوم قلنا وداعا، ربما سيكون قلبك لا يزال لي، حياتي هو فقط".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.