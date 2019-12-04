خبير: تجاوز الاحتياطي النقدي 45 مليار دولار هو الأكبر في تاريخ مصر

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.3 مليار دولار بنهاية نوفمبر، له عدد من الدلالات والمؤشرات، وهناك أسباب أساسية لارتفاع الاحتياطي النقدي تتمثل في استقرار التفقدات الدولارية لمصر خلال آخر عامين.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن السياحة المصرية عادت لما كانت عليه قبل عام 2010، ووصلت إيرادات السياحة خلال عام 2018 لـ12 مليار دولار، مع زيادة الصادرات لـ30 مليار دولار، فضلًا عن تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت لـ28 مليار دولار، مع عائدات قناة السويس، مع زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.



وأكد الخبير الاقتصادي أن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر 45 مليار دولار تاريخي وهو الأكبر في تاريخ مصر، حيث كان 3 مليار دولار عام 1990، ووصل لـ18 مليار دولار عام 1998، وبلغ 21 مليار دولار عام 2005، ثم وصل لأعلى قيمة له في عام 2010 لـ38 مليار دولار، وعقب أحداث الثورة تراجع بقوة ثم عاد ليرتفع مرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.