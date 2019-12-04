البابا تواضروس يستكمل "قصص للحياة" بـ"عاضد الضعفاء"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قصص للحياة".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك"، تحت شعار: "عاضد الضعفاء"، وهي الحلقة رقم 52 في ترتيب الحلقات، وجاءت من إحدى عظات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وعلى صعيد أخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.