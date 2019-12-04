ضبط 1448 مخالفة مرورية وتنفيذ 8468 حكمًا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط 24 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام و7 أسلحة نارية.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 8468 حكمًا شملت 801 حكم حبس جزئى، و214 حكم حبس مستأنف، و7212 أحكام غرامات بالإضافة إلى مخالفات وأحكام جنايات.



وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 30 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضية استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.



وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 1448 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، كما تم التصالح الفوري فى 183 مخالفة، كما تم تحرير 321 مخالفة انتظار خاطئ، وتم تحرير 1063 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 23 سيارة وتوك توك وتروسيكل بدون ترخيص.