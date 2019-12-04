نتنياهو: ليبرمان يستطيع الانضمام لليمين لتشكيل حكومة إسرائيلية

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحتاج إلى تشكيل حكومة وحدة وليست إجراء انتخابات، مشيرًا إلى أنه يمكن لأفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن ينضم لكتلة اليمين.



وتابع: "يمكن لنتنياهو أن ينضم إلينا لتشكيل حكومة، هذا قراره، فنحن نريد وحدة، ورغم العروض التي قدمتها لحزب (أزرق- أبيض) برئاسة بيني جانتس، إلا أنه لم يحرك ساكنًا، ولم يسع لتشكيل حكومة وحدة"، مؤكدًا أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة فسيفوز بها، حسبما نشرت موقع "واللا" الإسرائيلي.



من جانبه، اتهم جانتس، نتنياهو، بأنه لم يقدم أي تنازلات من أجل إتمام حكومة وحدة، كما أعلن "أزرق- أبيض" أنه لن يشارك في أي حكومة يقودها بنيامين، وأن التناوب على رئاسة الائتلاف يجب أن يكون جانتس أولًا فيه.



وعقد نتنياهو وجانتس، اجتماعًا، أمس الثلاثاء، داخل مقر وزارة جيش الاحتلال "الكرياه" بتل أبيب، من أجل تشكيل حكومة وحدة، ولكن الاجتماع انتهى دون إحراز أي تقدم.



ويتبقى أسبوع واحد فقط على انتهاء مهلة الكنيست من أجل تشكيل حكومة، أو ترشيح شخص يعمل على تكوين ائتلاف حكومي، وفي حال لم يحدث، يتم التوجه رسميًا لانتخابات ثالثة.