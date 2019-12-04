تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام 15 يومًا

جددت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس "حسام عادل" المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.



وكان النائب العام قد أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان، وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار.



وكشفت وزارة الداخلية، في بيانها، عن أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام، وتبين من الفحص المبدئى وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث، وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.



وداهمت وزارة الداخلية وكرين بمحافظة الفيوم، وآخر بمدينة الشروق، ضموا عددًا من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانًا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية، وأسفرت المداهمة عن مصرع 17 عنصرًا بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.