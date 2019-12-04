مجمع البحوث: المنتحر يتعذب يوم القيامة بنفس طريقة انتحاره

قال الشيخ سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن الانتحار من أكبر الكبائر، لأنه شخص أهمل في نفسه ثم قضي علي عقله، وعن الرسول "صلي الله عليه وسلم"، من قتل نفسه عذب به يوم القيامة، ويظل في جهنم يعذب بنفس طريقة الانتحار.



وأضاف عامر، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن من يسقط نفسه من مكان مرتفع، يعذب في جهنم حيث يسقط من مكان عالي في النار، ولا بد من توعية الشباب وتوضيح الكبائر، وفهم الشباب أن الانتحار ليس راحة لأنه في الأخرة يتعذب مليون مرة.



وأكد عامر، أن الشاب المنتحر مهما كانت الظروف فهي كبيرة من الكبائر.