ندى بسيوني تقدم طريقة حب الحياة (صورة)

شاركت الفنانة ندى بسيوني، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "بسيوني" بإطلالة كاجوال، مرتدية بليزر من اللون المسطردة، وتوب وبنطلون من اللون الأسود، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على مكياج لافت أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت "بسيوني" على الصورة، قائلة: "حبّ الحياة بطريقتك أنتَ، الطريقة التي تلمسك تفاصيلها وتعيشها وتسعدك، حبها عن طريق غيمة أو كوب شوكولاتة ساخنة أو ضحكة أو قطة تهتم بيها، ومتنساش تفتكر تحب نفسك أنت كمان على فكرة أنت تستاهل".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني، كان مشاركتها في مسرحية "حمام الست"، الذي شاركها في بطولتها محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، ومن تأليف ستانيسلاف ستراتيف، وإخراج جمال ياقوت.