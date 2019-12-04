أسرار جديدة عن "فلفا" لاستكشاف مصر الفرعونية

أكد موقع "نيوز ديو" الأمريكي، أن لعبة "فلفا" المنتظرة "وادي الآلهة" في انتظار إطلاقها رسميًا من قبل المطور "فاير واتش".



وتابع أن منذ سنوات قدم المطور، كامبو سانتو، فكرة لعبة وادي الآلهة ومنذ ذلك الحين، كان هناك القليل من أخبار عنها، وما تمكن من تسريبه أنها تجري في مصر الفرعونية، وتشمل دخول المقابر ما جعل الكثيرون ينتظروها وسط عدم يقين كامل من إصدارها.



وكانت شركة "فلفا"، قد أصدرت مؤخرًا عدد من الألعاب إلا أنها لم تلقى النجاح المنتظر منها، وهو ما أثار التخوفات من لعبة "وادي الآلهة"، إلا أن استعانة الشركة بالفراعنة جعل الملايين حول العالم ينتظرونها.



وأضاف أن اللعبة تدور في رحلة لاستكشاف مصر في عشرينيات القرن الماضي بحثًا عن اكتشاف أثري.



وأشار إلى أن الشركة تكتمت على أخبار اللعبة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار دهشة وحيرة العملاء، خصوصًا وأن موعد إطلاقها كان العام الجاري، ومع نهاية الشهر الماضي بدأ قلق المشجعون من إمكانية عدم إصدارها.



وازدادت المخاوف بشأن مستقبل اللعبة عندما لاحظ المشجعون أن ثلاثة من مطوريها الرئيسيين: جيك رودكين المؤسس المشارك لكامبو سانتو، منتج فايرواتش وفنان البيئة ثلاثية الأبعاد جين نج، والمدير الفني كلير هوميل، لم يذكروا أي شئ عنها.