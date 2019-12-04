صوت قد يدفعك للانتحار.. علامات الفصام الذهني

قال الشيخ سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك شيئًا نفسي يسمى وسواس قهري، وهناك فصام ذهني، حيث من الممكن أن يعاني بعض الأشخاص من الوسواس القهري اتجاه الوضوء ويتوضأ أكثر من مرة، وفي تكبيرة الإحرام وإعادة الصلاة أكثر من مرة.



وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن هناك نوعًا آخر يسمي الفصام الذهني عبارة عن اضطرابات صوتية قد تدفع الشخص للانتحار، معقبًا: "الشخص يسمع صوت يتردد يقول له ارمي نفسك من البرج، أو ارمي نفسك تحت المترو"، مؤكدًا أنها هلوسة.