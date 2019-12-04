هارد ديسك وأسطوانات.. الجنايات تفض أحراز "أحداث مجلس الوزراء"

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".



وفضت المحكمة أحراز القضية، حيث ضمت كيس بلاستيكي برتقالي اللون بداخله هارد ديسك وأسطوانتين مدمجتين دون على كلا منهما برنامج "الحقيقة 20 ديسمبر 2011، و21 ديسمبر 2011"، وكذلك كيس بلاستيك بداخله عدد من الأسطوانات المدمجة، ودون على مظروف كلا منها اسم المتهم الوارد بالأسطوانة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.



كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.