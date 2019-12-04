أبوالغيط يلتقي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، وذلك على هامش أعمال الندوة (24) التي تقام بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 1 إلى 5-12-2019، لإقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".



وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، فقد أكد أبوالغيط أهمية مثل هذه الندوات وضرورة الحرص على التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة العربية، كما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات التي تعكس التضامن العربي.



وأعرب عن دعم الجامعة العربية لجهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، وخاصة العسكري منها الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.



كما حرص الأمين العام على التذكير بالمواقف المشرفة للجيوش العربية في ملحمة حرب أكتوبر 1973، والتي عكست وحدة الصف العربي وأبرزت روح التعاون، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق الانتصار التاريخي.



وحث الحضور على أهمية توسيع ثقافتهم المعرفية والإلمام بكل التطورات التكنولوجية في المجال العسكري من أجل رفع كفاءة الجيوش العربية والوصول بها إلى أعلى المستويات.