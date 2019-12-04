"السياحة والمصايف": إعادة توزيع البلوكات على الكورنيش لمواجهة غرق الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن التشوينات كانت قد تسببت في غضب لأهالي محافظة الإسكندرية لأنه تسبب في عدم رؤية البحر.



وأوضح رشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه طبقًا لدراسات متخصصة، فإن الإسكندرية معرضة للغرق، بسبب خطورة الانبعاث الحراري وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في نصف الكرة الشمالي، والذي سينتج عنه ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وبعض المدن الساحلية، ومن بينها الإسكندرية مهددة بالغرق وكان لابد من حماية سور الكونيش الأثري ضمن مشروع حماية للآثار الذي يتجاوز عمره 140 سنة.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن إجراءات الحماية تمثلت في إنزال الحجارة في البحر بزوايا معينة ووضعها في الماء بمساحة معينة، بحيث لا يحدث تدمير للسور الأثري خلال نوات الشتاء، واستجابة للمواطنين تمت إعادة توزيع البلوكات استجابة لطلب المواطنين، لحين سقوطها بأكملها في المياه، منوهًا بأن هذه الأعمال سيتم الانتهاء منها خلال يونيو 2020.





