مقترح برلماني للحكومة بتنصيف الآثار الفرعونية

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير الآثار، بشأن عمل تصنيف للأثار المصرية والفرعونية وتقدم تلك الحضارة في المجالات المختلفة والأماكن الآثرية الدالة عليها.



وأوضحت "فراج" أن الحضارة المصرية القديمة تقدمت في العلوم المختلفة وهناك العديد من الشواهد التي تدل على هذا التقدم فى المعابد والمقابر والآثار الفرعونية، مؤكدة أنه من المهم التسويق لتلك الآثار لكي يراها العالم وتوضع على الآثار والخريطة السياحية العالمية شاهدة على هذا التقدم.



وتابعت: لا يوجد تصنيف حتى الآن لتلك الآثار الفرعونية يستطيع الباحث عن التقدم في علم ما أن يذهب لزياره تلك الآثار الشاهدة على هذا التقدم، مما يؤكد ضرورة تصنيف الآثار الفرعونية القديمة بناءً على التقدم في العلوم المختلفة.



وأوضحت، أن التصنيف الواضح من خلاله من الممكن إقامة برامج سياحية والترويج لها بناء على تلك التصنيفات التى تدل على عظمة المصريين القدماء وتقدمهم في العلوم المختلفة.