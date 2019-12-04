كندا تعيد الرحلات النيلية لمصر في 2020 بعد توقف قصير

أكد موقع "ترافيل ويك" الكندي، أن سفينة "أفالون ووتروايز"، ستعود لمصر عام 2020 بعد توقف قصير، مع خطوط سير جديدة مدتها 10 أيام.



وتابعت أن الرحلة تشمل جميع المعالم السياحية الرئيسية في مصر بما في ذلك الأهرامات وأبو الهول ورمسيس الثاني وزيارة ممفيس ومقبرة توت عنخ آمون في المتحف الكبير، وتشمل المعالم البارزة الأخرى الكنيسة المعلقة وأقدم كنيسة في القاهرة ومعبد الأقصر وشارع سفنكس ومجمع معبد الكرنك ومعبد كوم إمبو.



وقال بام هوفي، العضو المنتدب لشركة أفالون ووتروايزز: "نحن سعداء بالعودة إلى مصر ونهر النيل من خلال هذه العطلة التي لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر".



وتابع "من الترحيب بالمسافرين إلى القاهرة أم العالم، للإبحار عبر التاريخ والحضارات القديمة في إفريقيا على طول النيل، هذه تجربة خاصة جدًا ومذهلة للجميع".