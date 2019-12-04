إحالة تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بإحالة مالك ورشة وجزار وعاطل، لمحكمة الجنح، لتكوينهم أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات.



وكشفت التحقيقات، أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم مدينة نصر أول، يفيد بسرقة سيارة مينى باص، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط "ف.م.م" 46 سنة صاحب ورشة، و"ر.م.م" 40 سنة عاطل، لسرقتهما السيارة مينى باص.



واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتغيير معالمها بمعرفة المتهم الأول وإعادة ترخيصها بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما والقضايا المجهولة اعترفا بالاشتراك مع"ع.ر. ا "46 سنة جزار وارتكاب 12 حادث سرقة سيارة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثالث، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيء النية".



كما تم بإرشادهم ضبط 3 محركات خاصة بالسيارات، ومحرك خاص بالسيارة رقم هـ س أ 795 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 59515 لسنة 2019م جنح مدينة نصر أول بلاغ "م.م. م" وجارٍ الإرشاد عنها، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات "3 صواريخ الكهرباء، 4 زرادية، 5 مفاتيح"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.