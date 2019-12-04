الجنايات تضم محضر جلسة محاكمة "دومة" لقضية أحداث مجلس الوزراء

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".



وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد.



وقدمت النيابة كتاب إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والذي يتضمن صدور بطاقة رقم قومي "41310511280492" بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بإسم محمد قناوي عفان عثمان، وإسم الأم صفية عبدالعظيم والحالة الاجتماعية أعزب وبدون عمل، وإقامته 26 شارع ماهر - الطالبية - الهرم - الجيزة، ووجود واقعات ميلاد كثيرة بإسم كلا من خلف الله السيد حسن وياسر محمد محمود محمد، وطلب موافاته بتاريخ الميلاد وإسم الأم او الرقم القومي كاملا.



كما قدمت النيابة صورة رسمية من محضر جلسة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة وشهرته "أحمد دومة" وهو متهم رقم 194 بأمر الإحالة، والذي أعيدت محاكمته بعد نقض الحكم أمام الدائرة الحادية عشر، وهو مكون من 331 صفحة.



كما قدمت النيابة الحرز رقم 224 لسنة 2014 خزانة، وهو عبارة عن لفافة بنية اللون، مثبت بها صحيفة بيضاء مكتوب عليها "الحرز رقم 224 لسنة 2014 خاص بالجناية رقم 8829 لسنة 2011 السيدة زينب - أحداث مجلس الوزراء".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.



كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.